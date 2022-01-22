В Казахстане после беспорядков завели более 1800 уголовных дел
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«По фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападений на правительственные здания возбуждено 1822 уголовных дела», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
По данным МВД республики, по решению судов Казахстана были арестованы 3314 человек.
Ранее Токаев заявлял, что во время протестов в стране за правонарушения задержали около 2 тыс. человек.
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных в ходе беспорядков в стране.