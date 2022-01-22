В Казахстане после беспорядков завели более 1800 уголовных дел

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В Казахстане заведено 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти после беспорядков.
В Казахстане после беспорядков завели более 1800 уголовных дел
  • © AP Photo/Vasily Krestyaninov

«По фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападений на правительственные здания возбуждено 1822 уголовных дела», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По данным МВД республики, по решению судов Казахстана были арестованы 3314 человек.

Ранее Токаев заявлял, что во время протестов в стране за правонарушения задержали около 2 тыс. человек.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных в ходе беспорядков в стране.

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