В Казахстане после беспорядков завели более 1800 уголовных дел

В Казахстане заведено 1822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти после беспорядков.

«По фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападений на правительственные здания возбуждено 1822 уголовных дела», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По данным МВД республики, по решению судов Казахстана были арестованы 3314 человек.

Ранее Токаев заявлял, что во время протестов в стране за правонарушения задержали около 2 тыс. человек.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных в ходе беспорядков в стране.