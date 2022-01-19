Глава МИД Казахстана пообещал справедливое расследование дел задержанных во время беспорядков

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных в ходе беспорядков в стране.

«Наш президент распорядился начать полномасштабное расследование… Мы определённо обеспечим справедливое расследование в их (задержанных. — RT) отношении», — цитирует его РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что власти будут действовать в этих расследованиях прозрачно.

20 января Тлеуберди нанесёт визит в Женеву, где проведёт встречу с представителями офиса верховного комиссара ООН по правам человека. По словам главы казахского МИД, страна заинтересована в том, чтобы докладчики ООН прибыли в республику и наблюдали за этими процессами.

«У них есть готовые приглашения от нашего правительства, поэтому они свободно могут прибыть в Казахстан», — добавил министр.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что во время протестов в стране за правонарушения задержали около 2 тыс. человек.