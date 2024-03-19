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Путин: Россия никогда не забудет и не простит власовцам то, что они творили

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Россия никогда не забудет и не простит власовцам то, что они творили на советской земле, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.
Путин: Россия никогда не забудет и не простит власовцам то, что они творили
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Такое заявление он сделал, попросив Федеральную службу безопасности поимённо выявлять тех предателей, которые пытаются совершать нападения на территорию Белгородской и Курской областей в составе ДРГ.

«И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — сказал президент России.

Ранее Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

Власовцами называют военнослужащих Русской освободительной армии, в годы Второй мировой воевавших на стороне гитлеровской Германии. Термин происходит от имени командовавшего армией генерала Андрея Власова.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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