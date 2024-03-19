Путин: Россия никогда не забудет и не простит власовцам то, что они творили

Россия никогда не забудет и не простит власовцам то, что они творили на советской земле, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.

Такое заявление он сделал, попросив Федеральную службу безопасности поимённо выявлять тех предателей, которые пытаются совершать нападения на территорию Белгородской и Курской областей в составе ДРГ.

«И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — сказал президент России.

Ранее Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

Власовцами называют военнослужащих Русской освободительной армии, в годы Второй мировой воевавших на стороне гитлеровской Германии. Термин происходит от имени командовавшего армией генерала Андрея Власова.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.