Путин: Россия никогда не забудет и не простит власовцам то, что они творили
- globallookpress.com
- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Такое заявление он сделал, попросив Федеральную службу безопасности поимённо выявлять тех предателей, которые пытаются совершать нападения на территорию Белгородской и Курской областей в составе ДРГ.
«И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим», — сказал президент России.
Ранее Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.
Власовцами называют военнослужащих Русской освободительной армии, в годы Второй мировой воевавших на стороне гитлеровской Германии. Термин происходит от имени командовавшего армией генерала Андрея Власова.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.