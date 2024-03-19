Захарова: заявления Пашиняна о конфликте с Баку — результат политики Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном новом вооружённом конфликте с Азербайджаном являются результатом консультаций Еревана с западными странами.

Об этом она написала в Telegram.

Ранее Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов, то существует угроза начала нового вооружённого конфликта.

Захарова подчеркнула, что это заявление армянского премьера никаким образом не связано с Россией.

«Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — написала дипломат.

Ранее в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщили, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.