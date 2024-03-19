Захарова: заявления Пашиняна о конфликте с Баку — результат политики Запада
- РИА Новости
Об этом она написала в Telegram.
Ранее Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов, то существует угроза начала нового вооружённого конфликта.
Захарова подчеркнула, что это заявление армянского премьера никаким образом не связано с Россией.
«Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — написала дипломат.
Ранее в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщили, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.