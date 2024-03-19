RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: вузы Одессы и Николаева обязали сообщать о заочниках-абитуриентах

Короткая ссылка
Офис Владимира Зеленского поручил руководству Николаевского национального университета имени адмирала Макарова и Одесской морской академии направить в военкоматы информацию об абитуриентах, поступающих на заочные отделения и получающих второе высшее образование.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Кроме того, отмечается, что военкоматы также интересуются преподавателями этих вузов, работающими неполный день.

«Данные о преподавателях и будущих студентах стали поступать в ТЦК с февраля этого года», — передаёт агентство.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.

При этом военнопленный ВСУ рассказал, что при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодёжь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить