РИА Новости: вузы Одессы и Николаева обязали сообщать о заочниках-абитуриентах
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Кроме того, отмечается, что военкоматы также интересуются преподавателями этих вузов, работающими неполный день.
«Данные о преподавателях и будущих студентах стали поступать в ТЦК с февраля этого года», — передаёт агентство.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.
При этом военнопленный ВСУ рассказал, что при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодёжь».