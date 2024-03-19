РИА Новости: вузы Одессы и Николаева обязали сообщать о заочниках-абитуриентах

Офис Владимира Зеленского поручил руководству Николаевского национального университета имени адмирала Макарова и Одесской морской академии направить в военкоматы информацию об абитуриентах, поступающих на заочные отделения и получающих второе высшее образование.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Кроме того, отмечается, что военкоматы также интересуются преподавателями этих вузов, работающими неполный день.

«Данные о преподавателях и будущих студентах стали поступать в ТЦК с февраля этого года», — передаёт агентство.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.

При этом военнопленный ВСУ рассказал, что при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодёжь».