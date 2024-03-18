RT в Telegram
Подпишись

Военнопленный ВСУ: при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодёжь»

Короткая ссылка
Мобилизационные мероприятия, которые проводятся в городе Одессе, не распространяются на представителей «золотой молодёжи». Об этом сообщил украинский военнопленный.
Военнопленный ВСУ: при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодёжь»
  • РИА Новости

По его словам, эти люди, которые проживают на Дерибасовской улице в центре Одессы, спокойно «отдыхают, танцуют, выпивают», и их при этом никто не трогает.

«Даже есть «закрытые» бары — работают после комендантского времени. И они спокойно живут. И ничего им [не делают. — RT]», — приводит слова военнопленного ТАСС.

Ранее сообщалось об инциденте в Одессе, где люди в военной форме с перцовым баллоном затолкали строителя в автобус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить