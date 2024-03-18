Военнопленный ВСУ: при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодёжь»

Мобилизационные мероприятия, которые проводятся в городе Одессе, не распространяются на представителей «золотой молодёжи». Об этом сообщил украинский военнопленный.

По его словам, эти люди, которые проживают на Дерибасовской улице в центре Одессы, спокойно «отдыхают, танцуют, выпивают», и их при этом никто не трогает.

«Даже есть «закрытые» бары — работают после комендантского времени. И они спокойно живут. И ничего им [не делают. — RT]», — приводит слова военнопленного ТАСС.

Ранее сообщалось об инциденте в Одессе, где люди в военной форме с перцовым баллоном затолкали строителя в автобус.