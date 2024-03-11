В Одессе люди в военной форме с перцовым баллоном затолкали строителя в автобус

В Одессе люди, одетые в военную форму, применили баллончик со слезоточивым газом против строителя, которого затем затолкали в микроавтобус, сообщает «СТРАНА.ua».

Издание ссылается на сообщения в местных пабликах. Подробностей произошедшего нет, однако в соцсетях распространяется видео нападения группы военных на мужчину.

Недавно в 3 км от границы с Румынией на Украине задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста. Владимир Зеленский в январе заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».

На ситуацию с насильственной мобилизацией на Украине отреагировал американский предприниматель Илон Маск: «Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько ещё должно умереть?»