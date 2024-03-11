RT в Telegram
Подпишись

В Одессе люди в военной форме с перцовым баллоном затолкали строителя в автобус

Короткая ссылка
В Одессе люди, одетые в военную форму, применили баллончик со слезоточивым газом против строителя, которого затем затолкали в микроавтобус, сообщает «СТРАНА.ua».
В Одессе люди в военной форме с перцовым баллоном затолкали строителя в автобус
  • Gettyimages.ru

Издание ссылается на сообщения в местных пабликах. Подробностей произошедшего нет, однако в соцсетях распространяется видео нападения группы военных на мужчину.

Недавно в 3 км от границы с Румынией на Украине задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста. Владимир Зеленский в январе заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».

На ситуацию с насильственной мобилизацией на Украине отреагировал американский предприниматель Илон Маск: «Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько ещё должно умереть?»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить