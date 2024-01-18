Зеленский заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом»
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Об этом Зеленский сказал в ходе форума в Давосе.
«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом Зеленский ответил на вопрос о мобилизации на Украине.
Ранее стало известно, что государственные больницы на Украине начали отказывать в госпитализации мужчинам призывного возраста, если у них нет справки из территориального центра комплектации (военкомат).
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