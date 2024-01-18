Зеленский заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом»

Владимир Зеленский заявил, что жители Украины не имеют права «просто дышать воздухом», и призвал их «работать или воевать».

Об этом Зеленский сказал в ходе форума в Давосе.

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос о мобилизации на Украине.

Ранее стало известно, что государственные больницы на Украине начали отказывать в госпитализации мужчинам призывного возраста, если у них нет справки из территориального центра комплектации (военкомат).

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.