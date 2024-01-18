RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua»: мужчинам на Украине отказывают в госпитализации без справки из ТЦК

Короткая ссылка
Государственные больницы на Украине начали отказывать в госпитализации мужчинам призывного возраста, если у них нет справки из территориального центра комплектации (ТЦК; военкомат).
«СТРАНА.ua»: мужчинам на Украине отказывают в госпитализации без справки из ТЦК
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» в Telegram.

«Украинских мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из ТЦК», — говорится в публикации. 

По данным издания, речь идёт о плановых госпитализациях в государственные медицинские учреждения.

Источники издания заявили, что подобные случаи уже зафиксированы в больницах Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей.

Ранее в украинском городе Днепропетровске предложили организовать группы розыска военнообязанных граждан.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить