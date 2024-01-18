«СТРАНА.ua»: мужчинам на Украине отказывают в госпитализации без справки из ТЦК
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Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» в Telegram.
«Украинских мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из ТЦК», — говорится в публикации.
По данным издания, речь идёт о плановых госпитализациях в государственные медицинские учреждения.
Источники издания заявили, что подобные случаи уже зафиксированы в больницах Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей.
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