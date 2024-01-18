«СТРАНА.ua»: мужчинам на Украине отказывают в госпитализации без справки из ТЦК

Государственные больницы на Украине начали отказывать в госпитализации мужчинам призывного возраста, если у них нет справки из территориального центра комплектации (ТЦК; военкомат).

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Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» в Telegram. «Украинских мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из ТЦК», — говорится в публикации. По данным издания, речь идёт о плановых госпитализациях в государственные медицинские учреждения. Источники издания заявили, что подобные случаи уже зафиксированы в больницах Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей. Ранее в украинском городе Днепропетровске предложили организовать группы розыска военнообязанных граждан. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.