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«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске предложили создать группы розыска военнообязанных

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В украинском городе Днепропетровске предложили организовать группы розыска военнообязанных граждан.
«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске предложили создать группы розыска военнообязанных
  • Gettyimages.ru

Соответствующая норма заложена в проекте решения исполкома городского совета от 12 января, который пока, на текущий момент, не был принят, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

Документ предлагает развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных украинцев и поставщиков транспортных ресурсов, а также привлечь к работе представителей военкоматов.

«Судя по структуре таких участков, «оповещением» собираются заниматься, в том числе, по местам проживания и работы мужчин», — говорится в публикации.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.

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