Глава Николаевской области Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью

Уклоняющиеся от мобилизации на Украине не имеют права «жить полноценной жизнью» и должны сидеть дома.

С таким заявлением в интервью украинскому телеканалу «Мы-Украина» выступил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ким, существуют разные обстоятельства, однако улонисты должны иметь определённые ограничения.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины готов обсуждать введение финансовых ограничений для уклонистов.

Также сообщалось, что украинец пытался сбежать из страны от мобилизации, переплыв ледяную реку.