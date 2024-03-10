Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации в ВСУ

Американского миллиардера Илона Маска возмутили насильственные методы мобилизации на Украине.

«Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько ещё должно умереть», — написал он в комментарии под постом в соцсети X одного из пользователей, который опубликовал видео, где на границе Украины задержали автобус с мужчинами призывного возраста.

На кадрах граждан выталкивают из автобуса и заставляют ложиться на землю друг на друга.

Военнопленный Александр Гуприн, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, ранее рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам.

Глава Минюста Украины Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что проект о мобилизации осуждённых могут внести в Раду на следующей неделе.