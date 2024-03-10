Министр: проект о мобилизации осуждённых могут внести в Раду на следующей неделе

Законопроект, который разрешает мобилизацию осуждённых на Украине, могут внести в парламент страны на следующей неделе, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на следующей неделе законопроект будет зарегистрирован, а на ближайших заседаниях Верховной Рады он будет выноситься на голосование.

«Ожидаю, что это (принятие законопроекта. — RT) весна, не позднее», — отметил Малюська.

Он добавил, что тысячи осуждённых и отбывающих наказание хотят идти в ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВС Украины в апреле — мае 2024 года.

Военнопленный Александр Гуприн, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам.