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Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВСУ

Зеленский приказал демобилизовать срочников ВСУ в апреле-мае

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Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВСУ в апреле — мае 2024 года.
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВСУ
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«Постановляю уволить в апреле — мае 2024 года в запас из ВСУ... других... военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истёк во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков», — говорится в тексте документа.

В феврале Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о демобилизации проходящих срочную службу в ВС Украины.

Ранее он заявил, что законопроект, предусматривающий ужесточение мобилизации на Украине, будет рассмотрен Верховной радой во втором чтении.

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