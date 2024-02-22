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В Верховную раду внесли законопроект о демобилизации солдат срочной службы

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Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о демобилизации проходящих срочную службу в ВС Украины.
В Верховную раду внесли законопроект о демобилизации солдат срочной службы
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте парламента Украины.

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, законопроект могут рассмотреть уже завтра.

Ранее он заявил, что законопроект, предусматривающий ужесточение мобилизации на Украине, будет рассмотрен Верховной радой во втором чтении 6 марта.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что Украине придётся мобилизовать ещё больше граждан, если Соединённые Штаты сократят или прекратят помощь Киеву.

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