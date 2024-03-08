Украинский пленный: мобилизованные спали в трубах во время обучения в ВСУ

Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гуприн, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

«Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены — и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба», — цитирует агентство пленного.

Военнослужащие в учебной части подвергались жестоким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров, отметил Гуприн.

«Один раз к дереву привязали, я знаю это точно. Второй раз заставили яму копать метра два», — добавил собеседник, отметив, что своих командиров мобилизованные новобранцы называли «скотами».

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о трагической нехватке живой силы в составе украинских войск.