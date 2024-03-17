Представители военкомата во Львове силой затолкали волонтёра в автобус
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«Предварительно известно, что к волонтёру применили физическую силу, нанеся ему телесные повреждения, однако никакой повестки на месте задержания не вручили», — сообщает украинское агентство УНИАН.
Уточняется, что позже украинцу выписали повестку на уточнение данных, а к 04:00 был готов приказ о мобилизации. Приказ подписали и закрепили печатью, хотя ВВК волонтёр не проходил. Его отправили в военчасть города Ровно.
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