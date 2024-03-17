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Представители военкомата во Львове силой затолкали волонтёра в автобус

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В сети появилось видео, на котором видно, как представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтёра Кирилла Тарана.
Представители военкомата во Львове силой затолкали волонтёра в автобус
  • Gettyimages.ru

«Предварительно известно, что к волонтёру применили физическую силу, нанеся ему телесные повреждения, однако никакой повестки на месте задержания не вручили», — сообщает украинское агентство УНИАН.

Уточняется, что позже украинцу выписали повестку на уточнение данных, а к 04:00 был готов приказ о мобилизации. Приказ подписали и закрепили печатью, хотя ВВК волонтёр не проходил. Его отправили в военчасть города Ровно.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украине не хватает людей на фронте.

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