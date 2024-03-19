Сенатор Грэм: украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста мобилизации

Американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.

Об этом пишет The Washington Post.

«Я надеюсь, что те, кто годится для службы в украинской армии, пойдут (в неё. — RT). Не могу поверить, что она с 27… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — сказал сенатор.

Также Грэм посоветовал украинцам идти воевать против России независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.

«Что бы мы ни делали, вы должны сражаться», — сказал он.

Ранее Грэм прибыл в Киев с официальным визитом.

Ранее в The Washington Post заявили, что в ряде сёл на Украине осталось мало мужчин призывного возраста.