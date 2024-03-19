RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Грэм: украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста мобилизации

Короткая ссылка
Американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста.

Об этом пишет The Washington Post.

«Я надеюсь, что те, кто годится для службы в украинской армии, пойдут (в неё. — RT). Не могу поверить, что она с 27… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — сказал сенатор.

Также Грэм посоветовал украинцам идти воевать против России независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.

«Что бы мы ни делали, вы должны сражаться», — сказал он.

Ранее Грэм прибыл в Киев с официальным визитом.

Ранее в The Washington Post заявили, что в ряде сёл на Украине осталось мало мужчин призывного возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить