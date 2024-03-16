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WP: в ряде сёл на Украине осталось мало мужчин призывного возраста

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В некоторых сёлах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста.
WP: в ряде сёл на Украине осталось мало мужчин призывного возраста
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщает The Washington Post.

«В этом селе (Маков. — RT) на юго-востоке Украины почти не осталось мужчин призывного возраста, а те, кто остались, опасаются, что их призовут в любую минуту», — пишет издание.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Киев намерен заменить более 300 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины, находящихся в зоне боевых действий, в ходе новой волны мобилизации.

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