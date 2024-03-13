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ВСУ хотят заменить более 300 тысяч военных на передовой в ходе мобилизации

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Киев намерен заменить более 300 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины, находящихся в зоне боевых действий, в ходе новой волны мобилизации. О таких планах украинских властей сообщила британская газета Financial Times.
ВСУ хотят заменить более 300 тысяч военных на передовой в ходе мобилизации
  • AP

По данным издания, речь идёт о 330 тыс. солдат и офицеров, которые находятся в зоне СВО. В публикации также подчёркивается, что после принятия закона о новых правилах мобилизации Киев планирует призвать до 500 тыс. человек.

Вместе с тем в Минобороны Украины отметили, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь и других нужд армии независимо от ситуации, которая будет складываться на поле боя.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВСУ в апреле — мае 2024 года.

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