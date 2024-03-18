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В Приднестровье завели дело о диверсии после подрыва вертолёта в воинской части

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Следственный комитет Приднестровья расследует дело о диверсии после того, как FPV-дрон уничтожил вертолёт Ми-8 на площадке воинской части в непризнанной республике.
В Приднестровье завели дело о диверсии после подрыва вертолёта в воинской части
  • РИА Новости

На месте подрыва нашли металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона, среди них — электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 277 УК ПМР («Диверсия»)», — сказано в пресс-релизе.

СК проведёт экспертизу и установит взрывчатое вещество, которым был начинён беспилотник.

Министерство государственной безопасности Приднестровья ранее сообщило, что 17 марта воинская часть была атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб. Как стало известно позднее, старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки, это попало на видео.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что удар по вертолёту был провокацией «для поддержания напряжённости».

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