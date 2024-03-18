Зеленский обвинил союзников в недальновидности из-за недальнобойности ВС Украины

Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников, не предоставивших достаточное количество дальнобойных артиллерийских систем ВС Украины.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнёров», — написал Зеленский.

Ранее он заявил, что внутренние споры партнёров Украины о помощи ВСУ будет невозможно забыть.

Как писал обозреватель портала Focus Габор Штайнгарт, нерешительность Запада, риторика которого «не поспевает» за реальными действиями, сыграла на руку России, а её президент Владимир Путин приобрёл новых союзников во всех странах G20.