Зеленский обвинил союзников в недальновидности из-за недальнобойности ВС Украины
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнёров», — написал Зеленский.
Ранее он заявил, что внутренние споры партнёров Украины о помощи ВСУ будет невозможно забыть.
Как писал обозреватель портала Focus Габор Штайнгарт, нерешительность Запада, риторика которого «не поспевает» за реальными действиями, сыграла на руку России, а её президент Владимир Путин приобрёл новых союзников во всех странах G20.