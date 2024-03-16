Пациенты психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе не были оповещены о том, что препарат от ревматоидного артрита, испытывавшийся на них для западных компаний при содействии украинских чиновников, потенциально мог способствовать возникновению раковых опухолей лимфатической и кроветворной систем.

Об этом информирует РИА Новости.

Речь, в частности, идёт об испытании экспериментального средства SB4, подавляющего действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах.

По данным агентства, соответствующие документы были обнаружены в подвале мариупольской больницы при её восстановлении.

Ранее жительница Мариуполя Лидия Трофимова умерла после лечения артрита иностранными препаратами, не прошедшими испытания.

Также корреспондент RT Мохаммад Кассаб рассказал, что в Мариуполе были обнаружены лаборатории, в которых при содействии Киева на гражданах России и СНГ проводились исследования для западных компаний.