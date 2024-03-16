РИА Новости: в Мариуполе от пациентов скрыли риск рака от опытов для фармкомпаний
Об этом информирует РИА Новости.
Речь, в частности, идёт об испытании экспериментального средства SB4, подавляющего действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах.
По данным агентства, соответствующие документы были обнаружены в подвале мариупольской больницы при её восстановлении.
Ранее жительница Мариуполя Лидия Трофимова умерла после лечения артрита иностранными препаратами, не прошедшими испытания.
Также корреспондент RT Мохаммад Кассаб рассказал, что в Мариуполе были обнаружены лаборатории, в которых при содействии Киева на гражданах России и СНГ проводились исследования для западных компаний.