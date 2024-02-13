Жительница Мариуполя Лидия Трофимова умерла после лечения артрита иностранными препаратами, не прошедшими испытания.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал её сын Михаил Трофимов.

По его словам, женщина легла в больницу в 2012 году. Тогда медики сообщали, что у них нет препаратов, кроме иностранных.

«У неё выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: «Всё нормально», на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — сказал мужчина.

При этом Трофимов подчеркнул, что его мать не подписывала никакого согласия использовать на себе непроверенные препараты.

Ранее корреспондент RT Мохаммад Кассаб рассказал, что в Мариуполе были обнаружены лаборатории, в которых при содействии Киева на гражданах России и СНГ проводились исследования для западных компаний.

Также сообщалось, как Запад испытывал лекарства на украинских детях.