Журналист RT Кассаб: в Мариуполе для Запада проводились исследования на россиянах
По его словам, результаты тестов отправляли в Европу вместе с лекарствами, почти полностью подавляющими работу иммунной системы, а также стимулирующими быстрый рост раковых клеток.
Отмечается, что целью исследований было получение сверхприбыли за счёт бедных стран.
Ранее в Минобороны России заявили, что в ходе СВО было найдено подтверждение опасных экспериментов США на Украине.
В 2022 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры.