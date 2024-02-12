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Журналист RT Кассаб: в Мариуполе для Запада проводились исследования на россиянах

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Корреспондент RT Мохаммад Кассаб рассказал, что в Мариуполе были обнаружены лаборатории, в которых  при содействии Киева на гражданах России и СНГ проводились исследования для западных компаний.

По его словам, результаты тестов отправляли в Европу вместе с лекарствами, почти полностью подавляющими работу иммунной системы, а также стимулирующими быстрый рост раковых клеток.

Отмечается, что целью исследований было получение сверхприбыли за счёт бедных стран.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ходе СВО было найдено подтверждение опасных экспериментов США на Украине.

В 2022 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры.

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