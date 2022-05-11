Минобороны России: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
- РИА Новости
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«Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры», — сказал Кириллов.
Сообщается, что отобранные штаммы направлялись в Киевский центр общественного здоровья, который впоследствии отправлял биоматериалы в США.
Акты передачи штаммов подтверждают, что деятельность проводилась с 2014 года.
Ранее сообщалось, что жителей ЛНР в 2020 году пытались заразить туберкулёзом.