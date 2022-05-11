Минобороны России: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры.
Минобороны России: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры», — сказал Кириллов.

Сообщается, что отобранные штаммы направлялись в Киевский центр общественного здоровья, который впоследствии отправлял биоматериалы в США.

Акты передачи штаммов подтверждают, что деятельность проводилась с 2014 года.

Ранее сообщалось, что жителей ЛНР в 2020 году пытались заразить туберкулёзом.

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