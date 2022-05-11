Минобороны России: жителей ЛНР в 2020 году пытались заразить туберкулёзом

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что жителей Славяносербского района Луганской Народной Республики пытались в 2020 году заразить туберкулёзом.

По его словам, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр были распространены в населённом пункте Степовое.

«Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулёза и распространены среди несовершеннолетних в населённом пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку всё «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками», — сказал Кириллов.

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