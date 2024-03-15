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WP: Украину ждёт крах в конфликте, если США не окажут Киеву помощь

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Американские чиновники признали, что без помощи со стороны Соединённых Штатов Украину ждёт крах, пишет газета The Washington Post.
WP: Украину ждёт крах в конфликте, если США не окажут Киеву помощь
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Без дополнительной помощи со временем это не пойдёт на пользу Украине и может привести к потенциальному коллапсу», — сказал изданию высокопоставленный чиновник США.

Отмечается, что американская администрация рассматривает два варианта развития событий без помощи Вашингтона. При первом — «худшем» — сценарии ВС России смогут прорвать линии обороны ВСУ. При втором — «лучшем» — сценарии украинская армия столкнётся с большими потерями. 

Ранее издание Focus писало, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.

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