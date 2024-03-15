WP: Украину ждёт крах в конфликте, если США не окажут Киеву помощь
- AP
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«Без дополнительной помощи со временем это не пойдёт на пользу Украине и может привести к потенциальному коллапсу», — сказал изданию высокопоставленный чиновник США.
Отмечается, что американская администрация рассматривает два варианта развития событий без помощи Вашингтона. При первом — «худшем» — сценарии ВС России смогут прорвать линии обороны ВСУ. При втором — «лучшем» — сценарии украинская армия столкнётся с большими потерями.
Ранее издание Focus писало, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.