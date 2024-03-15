WP: Украину ждёт крах в конфликте, если США не окажут Киеву помощь

Американские чиновники признали, что без помощи со стороны Соединённых Штатов Украину ждёт крах, пишет газета The Washington Post.

«Без дополнительной помощи со временем это не пойдёт на пользу Украине и может привести к потенциальному коллапсу», — сказал изданию высокопоставленный чиновник США.

Отмечается, что американская администрация рассматривает два варианта развития событий без помощи Вашингтона. При первом — «худшем» — сценарии ВС России смогут прорвать линии обороны ВСУ. При втором — «лучшем» — сценарии украинская армия столкнётся с большими потерями.

Ранее издание Focus писало, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.