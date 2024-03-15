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Украинский министр Камышин: Украина всегда будет зависима от помощи Запада

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Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин признал, что Украина всегда будет зависима от помощи со стороны западных стран.
Украинский министр Камышин: Украина всегда будет зависима от помощи Запада
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью газете El País.

«Мы никогда не перестанем быть зависимыми, потому что ни одна страна не сможет противостоять России с возможностями её военной промышленности в одиночку», — сказал Камышин. 

Он признал, что в настоящий момент Украина сталкивается с серьёзной нехваткой финансов. В связи с этим Камышин призвал страны Запада активно закупать украинскую продукцию.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны под видом оказания помощи Украине на самом деле выкачивают из страны последние ресурсы.

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