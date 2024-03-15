Нарышкин: Запад под видом помощи Украине выкачивает из страны последние ресурсы
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
Об этом он сказал в ходе круглого стола по истории иностранной военной интервенции в период Гражданской войны.
Как отметил Нарышкин, в настоящий момент Украина представляет собой марионеточное государство неонацистского режима, от имени которого орудуют западные покровители.
«Их так называемая помощь оборачивается лишь усугублением ситуации и перетоком последних оставшихся ресурсов за рубеж», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе уже поняли, что «срыв» украинского проекта начался, но они не могут остановить помощь Киеву из-за престижа и экономической выгоды.