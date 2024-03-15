Пентагон: на Украине нет военных США, обслуживающих комплексы Patriot
«На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot», — сказал представитель Минобороны США РИА Новости.
13 марта Министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили комплекс Patriot в Харьковской области.
Перед этим, 9 марта, стало известно, что в результате удара ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР также уничтожены «две ЗРК Patriot» и один С-300 украинских войск. По словам военного обозревателя Forbes Дэвида Экса, экипаж Patriot, по всей видимости, полностью ликвидирован.
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что могли погибнуть в том числе военные США.