Депутат Шеремет: при ударе по Patriot в ДНР могли погибнуть военные США
Об этом пишет РИА Новости.
«При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — отметил он.
Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дали время ВС России для нанесения по ним удара.
Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж уничтоженного ЗРК Patriot на Украине, по всей видимости, полностью ликвидирован.