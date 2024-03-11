Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что в результате уничтожения ВС России двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть военные США.

Об этом пишет РИА Новости.

«При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — отметил он.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дали время ВС России для нанесения по ним удара.

Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж уничтоженного ЗРК Patriot на Украине, по всей видимости, полностью ликвидирован.