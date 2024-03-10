Forbes: экипаж поражённого на Украине ЗРК Patriot, вероятно, полностью уничтожен
«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — сообщил он.
Экс добавил, что настойчивость военных ВС России и, особенно, операторов БПЛА позволили обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК, значительно лишив Киев способности закрывать небо.
ВСУ в результате одной катастрофы потеряли до 13 % своих пусковых установок Patriot, отметил обозреватель.
Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время ВС России для нанесения по ним удара.