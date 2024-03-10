Forbes: экипаж поражённого на Украине ЗРК Patriot, вероятно, полностью уничтожен

Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж уничтоженного ЗРК Patriot на Украине, по всей видимости, полностью ликвидирован.

«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — сообщил он.

Экс добавил, что настойчивость военных ВС России и, особенно, операторов БПЛА позволили обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК, значительно лишив Киев способности закрывать небо.

ВСУ в результате одной катастрофы потеряли до 13 % своих пусковых установок Patriot, отметил обозреватель.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время ВС России для нанесения по ним удара.