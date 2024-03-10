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Forbes: экипаж поражённого на Украине ЗРК Patriot, вероятно, полностью уничтожен

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Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж уничтоженного ЗРК Patriot на Украине, по всей видимости, полностью ликвидирован.

«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — сообщил он.

Экс добавил, что настойчивость военных ВС России и, особенно, операторов БПЛА позволили обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК, значительно лишив Киев способности закрывать небо.

ВСУ в результате одной катастрофы потеряли до 13 % своих пусковых установок Patriot, отметил обозреватель.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время ВС России для нанесения по ним удара.

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