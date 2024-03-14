Бойцы реактивной батареи под залп «Градов» поблагодарили подписчиков и команду RT за помощь

Бойцы реактивной батареи 74-й ОМСБр под залп «Градов» по врагу поблагодарили подписчиков и команду RT за помощь.

«Ваша поддержка для нас очень важна. Победа будет за нами!» — передали они через военкора RT Александра Пискунова.

Сейчас для российских военных на Авдеевском направлении закупили автономные станции электропитания.

Ранее фермер Константин Макаров, который занимается выращиванием ягод, рассказал, что после начала СВО открыл бизнес по продаже термоносков «без прибыли для себя», чтобы поставлять эти товары по низким ценам российским бойцам.