Фермер Макаров рассказал о поставках термоносков для бойцов СВО
«Передо мной встал выбор — продолжать заниматься зимней клубникой или на эти деньги начать делать носки. Мне с этим помогает мой отец», — сообщил он RT.
Константин через RT передал более 2 тыс. пар носков для подразделений из зоны СВО, которые обращались в редакцию.
Ранее RT поговорил с военкором Георгием Медведевым, ставшим военкором ещё десять лет назад. Своими глазами он видел киевский «майдан», обстрелы ВСУ и присоединение Донбасса к Российской Федерации. Теперь он не только выполняет свой профессиональный долг, но и возит гуманитарную помощь мирным жителям на передовой.