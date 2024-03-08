Фермер Макаров рассказал о поставках термоносков для бойцов СВО

Фермер Константин Макаров, который занимается выращиванием ягод, рассказал, что после начала СВО открыл бизнес по продаже термоносков «без прибыли для себя», чтобы поставлять эти товары по низким ценам российским бойцам.

«Передо мной встал выбор — продолжать заниматься зимней клубникой или на эти деньги начать делать носки. Мне с этим помогает мой отец», — сообщил он RT.

Константин через RT передал более 2 тыс. пар носков для подразделений из зоны СВО, которые обращались в редакцию.

Ранее RT поговорил с военкором Георгием Медведевым, ставшим военкором ещё десять лет назад. Своими глазами он видел киевский «майдан», обстрелы ВСУ и присоединение Донбасса к Российской Федерации. Теперь он не только выполняет свой профессиональный долг, но и возит гуманитарную помощь мирным жителям на передовой.