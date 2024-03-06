Горловчанин Георгий Медведев, ставший военкором ещё десять лет назад, своими глазами видел киевский «майдан», обстрелы ВСУ и присоединение Донбасса к Российской Федерации. Теперь он не только выполняет свой профессиональный долг, но и возит гуманитарную помощь мирным жителям на передовой.

Подробнее о нём и жизни народа Донбасса рассказал в своём сюжете корреспондент RT Роман Косарев.

Медведев в беседе с Косаревым отметил, что на предстоящих выборах президента жителям Донбасса выпадает возможность проявить себя как полноценных граждан своего государства.

«Я думаю, что не нужно рассказывать, как относятся люди здесь, в Донбассе, к нашему президенту. Это человек, который подарил будущее Донбассу», — сказал мужчина.

В январе председатель Народного совета ДНР Артём Жога передал действующему президенту России, кандидату на пост главы страны на выборах 2024 года Владимиру Путину от военных Донбасса пожелания сил и здоровья.