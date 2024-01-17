Жога передал Путину от военных Донбасса пожелания сил и здоровья

Председатель Народного совета ДНР Артём Жога передал действующему президенту России, кандидату на пост главы страны на выборах 2024 года Владимиру Путину от военных Донбасса пожелания сил и здоровья.

«На каждой встрече с жителями, бойцами на передовой... высказывают огромные слова поддержки. Каждый мне говорит при встрече: «Передайте, пожалуйста, привет Владимиру Владимировичу, огромное пожелания здоровья и сил», — сказал он.

По его словам, военные также говорят, что именно под руководством Путина как Верховного главнокомандующего Россия одержит все победы.

«И можете рассчитывать на поддержку всех ребят на передовой», — добавил Жога.

Также он отметил, что на фоне нынешних событий общество консолидируется и оказывает поддержку президенту.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином Дворе.

17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.