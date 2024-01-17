Жога передал Путину от военных Донбасса пожелания сил и здоровья
«На каждой встрече с жителями, бойцами на передовой... высказывают огромные слова поддержки. Каждый мне говорит при встрече: «Передайте, пожалуйста, привет Владимиру Владимировичу, огромное пожелания здоровья и сил», — сказал он.
По его словам, военные также говорят, что именно под руководством Путина как Верховного главнокомандующего Россия одержит все победы.
«И можете рассчитывать на поддержку всех ребят на передовой», — добавил Жога.
Также он отметил, что на фоне нынешних событий общество консолидируется и оказывает поддержку президенту.
Ранее сообщалось, что Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином Дворе.
17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина.