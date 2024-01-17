Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный двор
Действующий президент России, кандидат на пост главы страны на выборах 2024 года Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ожидается, что он пообщается с сопредседателями своего штаба и волонтёрами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин сегодня посетит свой предвыборный штаб.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: