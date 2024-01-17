Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный двор

Действующий президент России, кандидат на пост главы страны на выборах 2024 года Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе.

Об этом сообщает РИА Новости. Ожидается, что он пообщается с сопредседателями своего штаба и волонтёрами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин сегодня посетит свой предвыборный штаб.