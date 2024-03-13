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Захарова — о словах Макрона: союзники Киева начали делить Украину

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Западные союзники Киева начали делить Украину. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на это указывают слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в страну.
Захарова — о словах Макрона: союзники Киева начали делить Украину
  • Gettyimages.ru

В конце февраля французский лидер заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Комментируя его высказывание, Захарова отметила, что Украину уже делят её же союзники.

«И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели... связаны именно с разделом, с их точки зрения, Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон готов ощипать свою армию ради Украины.

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