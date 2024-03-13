Гагаузия обсуждает с Россией преференции на поставки продукции из автономии
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По её словам, прозвучавшим на брифинге в Кишинёве, Россия намерена открыть свой рынок для компаний из автономии. В настоящее время стороны прорабатывают конкретные предложения по льготам по акцизу, а также пошлины и другие вопросы.
«Пока могу сказать, что гагаузские экспортёры, скорее всего, получат очень серьёзные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», — цитирует Гуцул ТАСС.
Также в ходе брифинга глава автономии сообщила об обсуждении с руководством России прямых поставок в Гагаузию газа по сниженным ценам.