Гагаузия обсуждает с Россией преференции на поставки продукции из автономии

Власти Гагаузии обсуждают с Москвой преференциальный режим для поставок своей сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом сообщила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

По её словам, прозвучавшим на брифинге в Кишинёве, Россия намерена открыть свой рынок для компаний из автономии. В настоящее время стороны прорабатывают конкретные предложения по льготам по акцизу, а также пошлины и другие вопросы.

«Пока могу сказать, что гагаузские экспортёры, скорее всего, получат очень серьёзные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», — цитирует Гуцул ТАСС.

Также в ходе брифинга глава автономии сообщила об обсуждении с руководством России прямых поставок в Гагаузию газа по сниженным ценам.