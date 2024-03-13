Власти Гагаузии обсуждают с Россией прямые поставки газа по сниженным ценам
- РИА Новости
Она подчеркнула, что для жителей автономии вопрос дешёвого газа очень важен. Поэтому, по словам Гуцул, она обратилась к России с вопросом о возможности прямых поставок газа от «Газпрома» по сниженному тарифу.
«Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу», — приводит её слова ТАСС.
Ранее глава Гагаузии обратилась к Москве с призывом поднять в ООН проблему давления на автономию со стороны Кишинёва.