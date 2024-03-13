Власти Гагаузии обсуждают с Россией прямые поставки газа по сниженным ценам

Прямые поставки газа в Гагаузию по сниженным ценам обсуждают власти автономии и руководство России. Об этом на брифинге в Кишинёве сообщила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Она подчеркнула, что для жителей автономии вопрос дешёвого газа очень важен. Поэтому, по словам Гуцул, она обратилась к России с вопросом о возможности прямых поставок газа от «Газпрома» по сниженному тарифу.

«Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу», — приводит её слова ТАСС.

Ранее глава Гагаузии обратилась к Москве с призывом поднять в ООН проблему давления на автономию со стороны Кишинёва.