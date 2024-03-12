Глава Гагаузии призвала Россию поднять в ООН проблему давления на автономию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила российское руководство поднять на площадке ООН проблему давления на автономию со стороны молдавских властей.

В эфире телеканала «Россия 24» Гуцул сказала, что обсуждала данный вопрос на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

«С господином Кириенко я говорила о том, чтобы нас услышало международное сообщество, узнало о наших проблемах, о том давлении, которому мы подвергаемся. И, конечно же, при поддержке [российского лидера] Владимира Владимировича [Путина], чтобы на площадке ООН Гагаузия была услышана», — цитирует её ТАСС.

Ранее Гуцул предупредила о возможных провокациях против неё со стороны Кишинёва после визита политика в Россию.