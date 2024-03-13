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Путин: Россия готова к переговорам по Украине, но не на те, которые основаны на хотелках

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Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.

С таким заявлением в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости выступил президент России Владимир Путин.

«... готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа.

Кроме того, он отметил, что, если войска США появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам.

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