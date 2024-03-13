Путин: если войска США появятся на Украине, отнесёмся к ним как к интервентам

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что в США «это понимают».

Ранее американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что в случае ввода войск НАТО на Украину Соединённые Штаты должны будут выйти из Североатлантического альянса.