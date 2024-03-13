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Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя

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Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

По его словам, военные западных стран присутствуют на Украине уже давно.

«Ещё до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось», — сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня западные военные присутствуют на Украине в виде советников и иностранных наёмников и при этом несут потери.

«Но если речь пойдёт об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», — отметил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что поставка вооружений Киеву также ничего не меняет.

Также Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.

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