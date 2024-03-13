Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя
По его словам, военные западных стран присутствуют на Украине уже давно.
«Ещё до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось», — сказал президент.
Он подчеркнул, что сегодня западные военные присутствуют на Украине в виде советников и иностранных наёмников и при этом несут потери.
«Но если речь пойдёт об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», — отметил Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что поставка вооружений Киеву также ничего не меняет.
Также Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.