Командир роты: боевики ВСУ не смогли зайти в Тёткино, их остановили на границе

Украинские боевики утром попытались зайти в Тёткино в Курской области, но даже не смогли попасть в село, а были остановлены на самой границе, сообщил командир парашютно-десантной роты ВС России.

«Он (противник. — RT) даже не зашёл в село, а на самой границе был остановлен огнём артиллерии и стрелковым оружием. Бойцы встретили этот бой мужественно, отразили атаку без потерь. Мирные жители остались, всё продолжается, как было раньше: люди ходят в магазин, ничего не поменялось», — сообщил российский военный, видео с его словами приводит Министерство обороны.

По последним данным, 12 марта Украина потеряла 234 боевика убитыми во время попытки прорыва границы России в Белгородской и Курской областях. Также уничтожено семь танков и три бронемашины Bradley.

Минобороны опубликовало видео американских БМП, уничтоженных на границе, а также видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков.