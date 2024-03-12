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МО: Украина потеряла 234 боевика, семь танков и три Bradley при попытке прорыва

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RT
Украина потеряла 234 боевика убитыми во время попытки прорыва границы России в Белгородской и Курской областях, также уничтожены семь танков и три бронемашины Bradley.
МО: Украина потеряла 234 боевика, семь танков и три Bradley при попытке прорыва
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Такое заявление опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП «Bradley» производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено», — говорится в сообщении.

Террористические формирования были отброшены в результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы «Западной группировки войск» и пограничной службы ФСБ России.

Минобороны также опубликовало видео американских БМП, уничтоженных на границе, и видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков.

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