Украина потеряла 234 боевика убитыми во время попытки прорыва границы России в Белгородской и Курской областях, также уничтожены семь танков и три бронемашины Bradley.

Такое заявление опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

«Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП «Bradley» производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено», — говорится в сообщении.

Террористические формирования были отброшены в результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы «Западной группировки войск» и пограничной службы ФСБ России.

Минобороны также опубликовало видео американских БМП, уничтоженных на границе, и видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков.