МО: Украина потеряла 234 боевика, семь танков и три Bradley при попытке прорыва
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Такое заявление опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
«Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП «Bradley» производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено», — говорится в сообщении.
Террористические формирования были отброшены в результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы «Западной группировки войск» и пограничной службы ФСБ России.
Минобороны также опубликовало видео американских БМП, уничтоженных на границе, и видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков.