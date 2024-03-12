Минобороны показало видео американских БМП боевиков ВСУ, уничтоженных на границе

Украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, использовали американские бронемашины M113 и Bradley, которые в итоге были уничтожены вместе с личным составом. Министерство обороны России опубликовало видео с поражённой техникой противника.

Видео снято в приграничной зоне в районе населённого пункта Сподарюшино.

«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации», — сказано в сообщении министерства.

12 марта российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. Все атаки ВСУ были отражены, украинские боевики понесли потери и были отброшены.

По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка.