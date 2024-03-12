Минобороны подтвердило пресечение попытки Киева прорваться на территорию России

В Минобороны России заявили, что этим утром российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей.

Уточняется, что украинские боевики попытались в 03:00 мск вторгнуться на российскую территорию на трёх направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино.

Все атаки ВСУ были отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены.

По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сидорошино — два танка.

Вместе с этим с 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населённого пункта Тёткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен.

Ранее источник RT заявил, что попытку украинской ДРГ прорваться в Курскую и Белгородскую области своевременно пресекли на подходах.