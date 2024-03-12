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RT: попытку украинской ДРГ прорваться в регионы России своевременно пресекли

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Попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую и Белгородскую области своевременно пресекли на подходах.
RT: попытку украинской ДРГ прорваться в регионы России своевременно пресекли
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Об этом RT рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, параллельно против России ведётся информационная война, появляются вбросы.

Ранее кабмин России поддержал идею об уголовном наказании за диверсию с 14 лет.

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