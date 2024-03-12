RT: попытку украинской ДРГ прорваться в регионы России своевременно пресекли

Попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую и Белгородскую области своевременно пресекли на подходах.

Об этом RT рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, параллельно против России ведётся информационная война, появляются вбросы.

Ранее кабмин России поддержал идею об уголовном наказании за диверсию с 14 лет.